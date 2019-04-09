В Киеве произошел пожар в жилом доме: огонь охватил два этажа

В Киеве на Оболони вспыхнул пожар в жилом многоэтажном доме. Очаг возгорания возник на 8 этаже, но огонь перекинулся и на девятый.
ЧП произошло на ул. Макеевская, 7, сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Спасатели уже приступили к работе. Информация о пострадавших уточняется", – уточнили свидетели.
Пожар в многоэтажке Киева
Telegram "Киев Оперативный"
Пожар в многоэтажке Киева
Telegram "Киев Оперативный"
Пожар в многоэтажке Киева
Telegram "Киев Оперативный"
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Как писал OBOZREVATEL, 29 марта в Киеве в Оболонском районе во время пожара в многоэтажке погибли два человека. При входе в квартиру спасатели обнаружили пожилую женщину без сознания. Ее передали медикам, однако потерпевшая скончалась в машине скорой помощи.
Также спасатели нашли тело мужчины, который умер еще до их прибытия.
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