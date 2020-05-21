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21 мая • обновлено в 12:28
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/ Криминал

В Киеве произошел пожар на парковке: авто сгорели дотла. Фото

3.6т
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В Печерском районе Киева в ночь на 21 мая в масштабном пожаре сгорели два автомобиля – Suzuki и Opel.

ЧП произошло на улице Михаила Драгомирова, 10-А. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своем сайте, а на странице "Киев оперативный" в Facebook появились соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На месте спасатели установили, что сначала во дворе пятиэтажного жилого дома в припаркованном авто Suzuki возник пожар. Тогда огонь перекинулся на машину Opel, которая стояла рядом.

В Киеве произошел пожар на парковке

В Киеве произошел пожар на парковке

Киев оперативный

Сначала пожар локализовали, а затем ликвидировали. В результате ЧП в Suzuki выгорел моторный отсек, салон, было повреждено лакокрасочное покрытие. В Opel также выгорел салон и было повреждено лакокрасочное покрытие.

В Киеве произошел пожар на парковке

В Киеве произошел пожар на парковке

В Киеве произошел пожар на парковке

В Киеве произошел пожар на парковке

В ЧП никто не пострадал и не погиб. Причину возникновения пожара будет выяснено позже.

В Киеве произошел пожар на парковке

В Киеве произошел пожар на парковке

В Киеве произошел пожар на парковке

В Киеве произошел пожар на парковке

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 14 мая во время пожара в жилом доме один человек погиб, еще пятерых эвакуировали.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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