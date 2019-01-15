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/Криминал

В Киеве произошел масштабный автобоулинг: первые фото ДТП

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В Голосеевском районе Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Авария произошла на ул. Демеевская, 51, сообщили OBOZREVATEL очевидцы. В результате ДТП повреждения получили автомобили: Chevrolet, Honda, Hyundai Tucson и Volkswagen.

По мнению очевидцев, столкновение произошло после того, как один из водителей попытался развернуться через сплошную полосу.

В Киеве произошел масштабный автобоулинг: первые фото ДТП

"На месте работает следственно-оперативная группа. О пострадавших ничего неизвестно. Судя по разбитым авто, сила столкновения была немалой", – рассказали очевидцы.

В Киеве произошел масштабный автобоулинг: первые фото ДТП
В Киеве произошел масштабный автобоулинг: первые фото ДТП
В Киеве произошел масштабный автобоулинг: первые фото ДТП

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Деснянском районе Киева 14 января водитель микроавтобуса во время движения потерял управление и вылетел с дороги. Машина снесла отбойник и вылетела на пешеходную часть круга. Серьезные травмы получили водитель и пассажир автобуса.

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Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области Война на дорогах
Место
УкраинаКиев
Теги
ДТПавто
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