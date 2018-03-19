В Киеве прогремел взрыв в жилом доме

В Оболонском районе Киева 19 марта в подъезде жилого дома произошел взрыв.

ЧП произошло на ул. Приречная на 6-м этаже. На вызов выехали все профильные службы и следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестных мужчин началась драка и раздался взрыв, предположительно – осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись", – сообщили в полиции.

В Киеве в доме на 6-м этаже взорвали гранату пресс-служба полиции Киева

Взрыв в подъезде дома на Оболони в Киеве произошел из-за конфликта местного жителя и коллекторов. В результате ЧП пострадали три человека, сообщает Эспрессо со ссылкой на источник.

По данным инсайдера, к владельцу квартиры пришли коллекторы, которые якобы хотели отобрать у него жилье.

В то же время телеканал "112 Украина" сообщает, что в результате инцидента в многоэтажке пострадали два человека. Их уже доставили в больницу.

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