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В Киеве нашли труп связанной окровавленной женщины: первые детали

4.5т Читать материал на украинском

В Киеве неподалеку от станции метро "Нивки" 18 июля в квартире многоэтажки нашли тело женщины. По предварительной информации, она была убита.

Ее тело было связано веревками, рядом лежал табурет, которым, вероятно, наносили удары. На место выехали полиция, кинологи и судмедэксперты, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Правоохранители не разглашают имя и возраст жертвы, однако известно, что тело было найдено на балконе подругой убитой, которая пришла к ней в гости.

Место ЧП

Место ЧП

"Информатор"

Новости
В Киеве нашли труп и записку рядом: первые детали

Уточняется, что речь идет о доме на ул. Чистяковская, 7. Труп был найден спустя несколько часов после смерти женщины, полиция ищет подозреваемого.

По словам очевидцев, к месту ЧП приехало несколько машин полиции, две судмедлаборатории и начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа.

Место убийства

Место убийства

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, 3 июля в Киеве в одной из квартир полицейские обнаружили тела пожилой супружеской пары. Жильцы подъезда сообщили, что ощутили в доме неприятный запах. Позже выяснилось, что источник находится в квартире №229, двери в которую не были заперты.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Golan Sim
Golan Sim
Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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