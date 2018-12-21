МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

''Терзали, угрожали ножом в лицо'': в Киеве полицейский ограбил ребенка

1.8тЧитать материал на украинском

В Киеве пьяный сотрудник полиции вместе с сообщником совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку. Мужчины насильственным методом отобрали у ребенка мобильный телефон.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, нападение произошло вечером 20 декабря неподалеку от парка.

"Во время досудебного расследования оказалось, что одним из нападающих является сержант ГУ Национальной полиции в Киеве. Во время преступления он был пьян. Он задержан, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы", — сообщили в ГБР.

Новости
''Дядя, пусти!'' В Киеве педофил пытался похитить ребенка

Мать пострадавшей девочки, Наталья Саргсян, на своей странице в Facebook уточнила, что ЧП произошло в Соломенском районе, в сквере возле заброшенного кинотеатра.

"На мою младшую дочь напали двое взрослых ребят, 19 и 26 лет. Терзали, угрожали ножом в лицо и требовали отдать телефон. Ребенок сопротивлялся, они ее повалили в снег, закрыли рот рукой и отобрали", — пояснила женщина.

Задержание

Задержание

Facebook Наталья Саргсян

По ее словам, задержать злоумышленников удалось случайным очевидцам преступления — они вызвали полицию и держали нападающих до ее приезда.

Район нападения

Район нападения

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в октябре в Соломенском районе мужчина с ножом, молотком и веревками в сумке гнался за детьми. Злоумышленник сперва ходил вокруг детей, пока те играли в одном из дворов.

Когда дети начали убегать, мужчина побежал за ними. По дороге девочки увидели прохожего и обратились к нему за помощью.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
1
Смешно
1
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
Аваков сам любит гомосексуальные игры с мальчиками - что уже говорить о его подчиненных, если сам министр развратник и развратил полицию - теперь этому мокрожопому подавай вертолеты
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
не удивлен! страной правит опг порошенко и карьтавый и рюкзачный выплядки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги