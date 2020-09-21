В Киеве полицейские пытали мужчину, чтобы он признался в убийстве

Старшему оперуполномоченному одного из райуправлений Главного управления Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Как сказано на сайте Офиса генерального прокурора, полицейский с двумя другими оперуполномоченными, личности которых пока не установили, применял пытки к задержанному мужчине, которого обнаружили рядом с местом убийства.

"Пытаясь получить признание в совершении преступления, правоохранители в течение нескольких часов наносили ему удары по различным частям тела, надевали на голову противогаз и перекрывали доступ воздуха. Полицейские прекратили пытки только после получения признания", – рассказали в прокуратуре.

Подозреваемому работнику полиции хотят избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, также будет поднят вопрос об отстранении его от должности.

Как писал OBOZREVATEL, в Кривом Роге полицейский и депутат "выбивали" из людей несуществующие долги. Их установили и обвинили в вымогательстве. Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.