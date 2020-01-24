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24 января • обновлено в 18:42
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Забирали ноутбуки, телефоны и документы: в Киеве поймали воров, которые "работали" в спортзалах

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В Киеве поймали двух мужчин, которые воровали драгоценности и личные вещи из камер временного хранения в спортклубах.

Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом в пятницу, 24 января, сообщила пресс-служба столичной полиции на странице в Facebook.

Как рассказал начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко, задержанными оказались 20-летний житель Кропивницкого и 28-летний житель Киевщины.

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В Киеве задержали воров, которые грабили камеры хранения в спортклубах

В Киеве задержали воров, которые грабили камеры хранения в спортклубах

facebook.com/UA.KyivPolice

Сообщения о кражах поступали в полицию в течение последних двух месяцев. Одному пострадавшему злоумышленники нанесли материальный ущерб на сумму почти 900 тысяч гривен.

"Установлена ​​причастность мужчин к совершению четырех краж на территории Дарницкого района и трех аналогичных правонарушений в других районах столицы. Злоумышленники отслеживали посетителей, которые передвигались на дорогих иномарках, и с помощью универсальных ключей открывали ящики, где хранились их вещи", – рассказал Ткаченко.

Подельники похищали деньги, документы, часы, ювелирные украшения, мобильные телефоны, ноутбуки и другие ценные вещи.

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В Киеве задержали воров, которые грабили камеры хранения в спортклубах

В Киеве задержали воров, которые грабили камеры хранения в спортклубах

facebook.com/UA.KyivPolice

У одного из посетителей они вместе с ноутбуком украли дипломатический паспорт, а другого оставили без оружия травматического действия и разрешения на него.

"Мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обысков мы изъяли часть похищенных вещей в их автомобиле и в помещении арендованной квартиры. Подозреваемых проверяют на причастность к совершению других преступлений", – добавил начальник управления полиции.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (Кража) УК. Фигурантам объявлено о подозрении и выбирают меру пресечения.

Забирали ноутбуки, телефоны и документы: в Киеве поймали воров, которые "работали" в спортзалах

facebook.com/UA.KyivPolice

Изъятые вещи

Изъятые вещи

facebook.com/UA.KyivPolice

Изъятые вещи

Изъятые вещи

facebook.com/UA.KyivPolice

Изъятые вещи

Изъятые вещи

facebook.com/UA.KyivPolice

Авто подозреваемых

Авто подозреваемых

facebook.com/UA.KyivPolice

Как писал OBOZREVATEL, бойцы спецподразделения полиции "КОРД" ночью 18 января задержали на улице Екатерининской в Одессе членов опасной вооруженной банды. За организованной преступной группировкой числится не менее двух десятков резонансных преступлений.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
задержание фотографии грабеж Национальная полиция Украины
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