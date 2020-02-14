В Киеве 13 февраля правоохранители задержали мужчину без гражданства, который был в международном розыске и подозревался в убийстве.
Его поймали в одной из квартир дома на Оболонском проспекте. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
В Киеве поймали мужчину, которого разыскивали в РФ за убийство. Иллюстрация
Мужчина 1990 года рождения был объявлен в международный розыск компетентными органами Российской Федерации, где его заподозрили в совершении убийства и незаконном сбыте оружия. В ближайшее время будет решаться вопрос о его экстрадиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, в пункте пропуска "Киев" (Жуляны) гражданка России, которая незаконно ездила в оккупированный Крыму, пыталась "купить" беспрепятственное пересечение границы.
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