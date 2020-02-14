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14 февраля • обновлено в 15:12
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/ Криминал

В Киеве поймали мужчину, которого разыскивали в РФ за убийство

1.1т
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В Киеве 13 февраля правоохранители задержали мужчину без гражданства, который был в международном розыске и подозревался в убийстве.

Его поймали в одной из квартир дома на Оболонском проспекте. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

В Киеве поймали мужчину, которого разыскивали в РФ за убийство. Иллюстрация

В Киеве поймали мужчину, которого разыскивали в РФ за убийство. Иллюстрация

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Мужчина 1990 года рождения был объявлен в международный розыск компетентными органами Российской Федерации, где его заподозрили в совершении убийства и незаконном сбыте оружия. В ближайшее время будет решаться вопрос о его экстрадиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пункте пропуска "Киев" (Жуляны) гражданка России, которая незаконно ездила в оккупированный Крыму, пыталась "купить" беспрепятственное пересечение границы.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
И почему это он на Украину подался? Хотя не удивительно.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Так,обменяем его на "черного ленина"))))
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Roma Roma
Roma Roma
Не отдавать его! Ещё один боевик появится на Донбассе
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Roma Roma, нет,на "черного ленина обменяем"))))
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