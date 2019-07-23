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В Киеве "под носом" у инспекторов ограбили инкассаторскую машину

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В Киеве неизвестный ограбил инкассаторскую машину во время того, как инспекторы заправляли банкомат деньгами.

Двери авто были незаперты, из-за чего злоумышленник беспрепятственно и быстро достал все деньги, объяснили на странице полиции Киева в Facebook.

Преступление произошло в Соломенском районе на ул. Митрополита Липковского. По словам инкассаторов, они ненадолго отошли к банкомату, а когда вернулись, заметили пропажу денег. Грабителю удалось сбежать.

Ограбление

Ограбление

Полиция Киева

Новости
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"Следователи открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж). Грабителю грозит до 13 лет лишения воли", – уточнили в полиции Киева.

По информации УНН, было украдено около миллиона гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2019 в Луганской области преступники пытались ограбить инкассаторский автомобиль ПриватБанка. Они заложили в него взрывчатку.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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