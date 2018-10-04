В Киеве побили и облили зеленкой депутата: все подробности

В Киеве напали на депутата Киевского городского совета, лидера депутатской группы "Киевская команда" Сергея Гусовского. Его облили зеленкой, забросали яйцами, сбили с ног и вытащили на улицу из здания КГГА.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что задержали 19 человек, которых подозревают в причастности к нападению. Также отмечается, что из-за происшествия заседание Киевсовета пришлось перенести (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Перед началом заседания побили депутата Сергея Гусовского. Его облили зеленкой, сбили с ног и вытащили на улицу. Сейчас депутат в больнице. Также устроили беспорядки на первом этаже в КГГА", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Facebook "Нацкорпус"

Кличко призвал правоохранителей установить всех причастных к нападению лиц и привлечь их к ответственности.

Facebook "Нацкорпус"

Нападение произошло во время акции "Киевсовет, хватит спать", которую сам Гусовский накануне анонсировал под стенами КГГА. Как пишет Inforesist, на демонстрацию пришли участники партии "Национальный корпус" и еще несколько молодых людей в одинаковой форме без опознавательных знаков.

Facebook "Нацкорпус"

Они заявили, что "хотели бы задать депутату несколько вопросов". Отметим, что на странице "Нацкорпуса" в Facebook обнародовали видео момента нападения.

Позднее столичные правоохранители сообщили, что на задержанных открыты уголовные производства по статьям за хулиганство и сопротивление сотрудникам полиции. В больнице у Гусовского диагностировали химические ожоги глаз.

Также стало известно, что нападение на депутата связывают с голосованием за эко-парк на Осокорках, которое должно было состоятся на заседании Киевсовета.

"На Сергея Гусовского напали, облили зеленкой, ударили по голове. Произошло это перед голосованием за эко-парк "Осокорки" и разрыв инвестдоговора с компанией, которая хочет построить ТРЦ на Почтовой площади", — рассказал на своей странице в Facebook руководитель отдела коммуникации группы "Киевская команда" Владимир Анфимов.

Официально правоохранители рассматривают три версии нападения на депутата: из-за его общественной деятельности, из-за депутатской и из-за его выхода из фракции "Самопоміч".

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре из партии "Самопоміч" в Киевсовете исключили четырех депутатов, в том числе и Сергея Гусовского. После этого фракция самораспустилась, а Гусовский создал новую депутатскую группу "Киевская команда". Через некоторое время два депутата, которые не вошли в новосозданное объединение, вновь заявили о появлении фракции "Самопоміч".