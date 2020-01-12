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12 января • обновлено в 12:47
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В Киеве переполненное авто влетело в столб: водитель сгорел заживо

2.1т
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В воскресенье, 12 января, на бульваре Дружбы народов в Киеве Honda на большой скорости протаранила отбойник и снесла столб. В результате столкновения машина перевернулась и загорелась.

В ДТП пострадали четыре человека, которые находились в салоне. Водитель автомобиля сгорел заживо, передает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Известно, что машина двигалась по бульвару в сторону Демеевки, когда возле станции метро "Лыбедская" на большой скорости водитель потерял управление и влетел в столб.

В Киеве переполненное авто влетело в столб

В Киеве переполненное авто влетело в столб

Информатор

Очевидцы аварии смогли спасти пассажиров из салона, но одного человека зажало внутри. Его тело достали спасатели после того, как погасили пламя. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Информатор

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Информатор

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Дарницком районе Киева водитель устроил страшное ДТП на автозаправочной станции. BMW влетело на заправку и врезалось в бензовоз.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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