В Киеве переполненное авто влетело в столб: водитель сгорел заживо

В воскресенье, 12 января, на бульваре Дружбы народов в Киеве Honda на большой скорости протаранила отбойник и снесла столб. В результате столкновения машина перевернулась и загорелась.

В ДТП пострадали четыре человека, которые находились в салоне. Водитель автомобиля сгорел заживо, передает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что машина двигалась по бульвару в сторону Демеевки, когда возле станции метро "Лыбедская" на большой скорости водитель потерял управление и влетел в столб.

В Киеве переполненное авто влетело в столб Информатор

Очевидцы аварии смогли спасти пассажиров из салона, но одного человека зажало внутри. Его тело достали спасатели после того, как погасили пламя. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

ДТП в Киеве Информатор

ДТП в Киеве Информатор

ДТП в Киеве Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Дарницком районе Киева водитель устроил страшное ДТП на автозаправочной станции. BMW влетело на заправку и врезалось в бензовоз.

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