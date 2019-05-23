В Киеве педофил покупал детей для секса: подробности чудовищных преступлений

В Киеве поймали педофила, который развращал малолетних и снимал детское порно. Нездоровый интерес мужчина проявлял к девочкам в возрасте 9-10 лет.

Так, выяснилось, что для вербовки потенциальных жертв 42-летний киевлянин привлекал проституток. Им злоумышленник предлагал деньги в обмен на вербовку несовершеннолетних для оказания сексуальных услуг, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Раскрыть преступную деятельность жителя столицы удалось сотрудникам управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции в Одесской области.

Это произошло потому, что педофил вышел на связь с матерью малолетней девочки, которая живет в Одессе. Женщине киевлянин предлагал 500 евро за согласие на половой акт с участием ее дочери.

Подозреваемого задержали. Ему инкриминируют нарушения сразу трех статей Уголовного кодекса – развращение несовершеннолетних, торговлю людьми и изготовление и распространение порнографии. Меру пресечения на время следствия должен избрать суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 12-летнего школьника изнасиловал 15-летний ранее судимый старшеклассник вместе с тремя другими учениками.

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