В Киеве освобожденный судом грабитель "терроризировал" полицейскую. Фото

В Киеве неоднократно судимый мужчина, оказавшись на свободе, решил отомстить следователю полиции, которая вела его дело. Шантажист, угрожая расправой женщине и ее семье, потребовал деньги, а затем ограбил ее.

Как сообщила пресс-служба департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook, в Киевское городское управление департамента обратилась следователь одного из управлений полиции столицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Ранее она проводила досудебное расследование по факту совершения кражи жителем Печерского района столицы – в январе материалы были направлены в суд. И хотя в прошлом мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за кражи, грабежи и разбои, суд вынес решение об условном сроке отбывания наказания.

В Киеве грабитель "терроризировал" полицейскую Facebook/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Впоследствии он решил отомстить сотруднице полиции, поэтому в феврале 23-летний рецедивист начал посылать на мобильный телефон следователя полиции смс-сообщение с угрозами о расправе, а затем – повторил это при намеренной встрече на улице.

Весной в телефонном разговоре мужчина выразил условие: либо следователь перечисляет ему на банковскую карту 700 долларов США "моральной компенсации", или он расправится с родными полицейской.

Женщина перевела необходимую сумму, но в тот же вечер вымогатель подстерег ее у дома, угрожая, ворвался в жилище и отобрал ювелирные украшения, причинив материальный ущерб на 14 тысяч гривен.

Несколько месяцев спустя преступник вновь напал на свою жертву в подъезде дома и, применив физическую силу, сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном, стоимостью 17 тысяч гривен. А потом прислал смс-сообщение с требованием перечислить ему еще 2 тысячи долларов США за "спокойствие ее семьи".

Собранные материалы сотрудники внутренней безопасности НПУ направили в следственное управление ГУНП в Киеве, где, под процессуальным руководством прокуратуры столицы, было начато уголовное производство.

23-летнего рецидивиста задержали бойцы отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности НПУ, работники Киевского УДВБ НПУ и следователи столичной полиции.

Его поместили в изолятор временного содержания. Готовится объявления подозрения по ч.2 ст.189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Дополнительно планируется внесение сведений в ЕРДР по ст.186 (Грабеж) УК Украины. Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное преступнику грозит немалый срок лишения свободы.

Он угрожал расправой женщине и ее семье Facebook/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Задержанный потребовал деньги и обокрал полицейскую Facebook/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Правоохранители задержали грабителя Facebook/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ровно 45-летний мужчина избил полицейский, которая прибыла со своим напарником по вызову о домашнем насилии против жены и дочери злоумышленника.

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