В Киеве охранник ювелирного отбился от грабителя: момент попал на видео

В Киеве охранник частной фирмы дал отпор мужчине, который собирался ограбить ювелирный магазин.

Он среагировал сразу же, как только злоумышленник появился на пороге. Видеозапись этого момента опубликовал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

"28 июля частный охранник профессиональной и грамотно дал отпор преступнику, который напал на ювелирный магазин в Киеве. Преступник не смог ничего украсть и был вынужден бежать", – написал он.

Грабитель зашел Скриншот

На обнародованной записи видно, что злоумышленник с большим черным пакетом и, предположительно, оружием, зашел в магазин. Охранник моментально подошел к нему вплотную и буквально вытолкал его.

Охранник бросился его выталкивать

Как писал OBOZREVATEL, 23 июля в Киеве неизвестный ограбил инкассаторскую машину во время того, как инспекторы заправляли банкомат деньгами. Инспекторы оставили двери авто открытыми.

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