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10 января • обновлено в 13:57
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/ Криминал

Украли $60 тысяч: в Киеве напали на водителя Lexus

1.1т
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В Киеве неизвестный напал на водителя авто Lexus и забрал у него около $60 тысяч. Подозреваемому удалось скрыться.

Нападение произошло 10 января в 12:30 на ул. Физкультуры (Голосеевский район), сообщил источник OBOZREVATEL. По его словам, после ограбления подозреваемый бросился бежать.

"Водитель сел в автомобиль и попытался догнать нападающего, но потерял его из виду", – уточнил инсайдер.

В Киеве ограбили водителя Lexus

В Киеве ограбили водителя Lexus

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Ограбление произошло в центре Киева

Ограбление произошло в центре Киева

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле отделения одного из банков произошло ограбление. Злоумышленник забрал сумку, в которой находилось около 250 тысяч гривен.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Степанов
Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал Эксклюзив
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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