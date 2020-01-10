Украли $60 тысяч: в Киеве напали на водителя Lexus

В Киеве неизвестный напал на водителя авто Lexus и забрал у него около $60 тысяч. Подозреваемому удалось скрыться.

Нападение произошло 10 января в 12:30 на ул. Физкультуры (Голосеевский район), сообщил источник OBOZREVATEL. По его словам, после ограбления подозреваемый бросился бежать.

"Водитель сел в автомобиль и попытался догнать нападающего, но потерял его из виду", – уточнил инсайдер.

В Киеве ограбили водителя Lexus 112 Украина

Ограбление произошло в центре Киева Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле отделения одного из банков произошло ограбление. Злоумышленник забрал сумку, в которой находилось около 250 тысяч гривен.

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