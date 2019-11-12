Выстрели семь раз! В Киеве произошло кровавое нападение

В Дарницком районе Киева, на улице Боровой, 43, неизвестный открыл стрельбу по мужчине.
Сообщение об инциденте поступило 11 ноября около 23:00, написал "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
К дому, где проживает пострадавший, подъехал автомобиль BMW. Из него вышел неизвестный, который выстрелил около семи раз в сторону мужчины, а потом скрылся в неизвестном направлении.
В Киеве произошло кровавое нападение
В результате стрельбы житель Киева получил два проникающих ранения в область груди. Его госпитализировали в больницу.
Примечательно, что мужчина отказался рассказывать подробности конфликта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В среду, 6 ноября, в Киеве по адресу Чаадаева, 2, мужчина стрелял в соседа, в результате чего последнего с тяжелыми ранениями госпитализировали. Инцидент стал результатом ссоры, в которой участвовали и другие соседи.
В сеть попало видео стрельбы в Киеве.
Во время инцидента был ранен адвокат Николай Бугаев.
Состоянием на 7 ноября Бугаев, в которого выстрелил сосед, находился в больнице.
Мужчина, который открыл стрельбу, был взят под стражу на два месяца.
В сети бурно отреагировали на такой инцидент в Киеве.
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