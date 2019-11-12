Выстрели семь раз! В Киеве произошло кровавое нападение

В Дарницком районе Киева, на улице Боровой, 43, неизвестный открыл стрельбу по мужчине.

Сообщение об инциденте поступило 11 ноября около 23:00, написал "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

К дому, где проживает пострадавший, подъехал автомобиль BMW. Из него вышел неизвестный, который выстрелил около семи раз в сторону мужчины, а потом скрылся в неизвестном направлении.

В Киеве произошло кровавое нападение

В результате стрельбы житель Киева получил два проникающих ранения в область груди. Его госпитализировали в больницу.

Примечательно, что мужчина отказался рассказывать подробности конфликта.

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