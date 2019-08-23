В Киеве "не поделили дорогу" четыре автомобиля: первые фото и подробности

В Днепровском районе Киева, на улице Красноткацкой, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, в результате столкновения перевернулся грузовик с мороженым (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место аварии прибыли две бригады медиков, а также правоохранители.

В Киеве "не поделили дорогу" четыре авто Киев Оперативный

"Довольно серьезное ДТП случилось на Красноткацкой с участием сразу 4 авто. В результате столкновения перевернулся грузовик с мороженым. На месте работают сразу две бригады врачей и правоохранители. Детали и причины аварии устанавливаются", – говорится в сообщении.

В Киеве "не поделили дорогу" четыре авто Киев Оперативный

В результате ДТП перевернулся грузовик с мороженым Киев Оперативный

На место аварии прибыли две бригады медиков Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном. В сеть попало видео наезда 59-летней женщины на людей.

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