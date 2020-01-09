В Киеве насильник напал на женщину в подъезде и поплатился

В Подольском районе Киева, в жилом доме на улице Белицкой, мужчина напал на женщину и пытался изнасиловать ее. Очень скоро подозреваемого поймали.

Инцидент произошел в среду вечером, 8 января. Об этом написало издание "Информатор".

Так, в подъезд жилого дома зашел парень, который увидел, как на женщине лежал полуголый мужчинаи закрывал ей рот. Потерпевшая пыталась кричать.

В Киеве насильник напал на женщину в подъезде РадиоТрек

Свидетель инцидента начал стягивать мужчину с женщины, и нападающий убежал. На место приехала полиция. Женщина рассказал, что мужчина хотел изнасиловать ее, но парень, который зашел в подъезд, помог избежать этого.

Когда нападающий убегал, он выронил кошелек, в котором были документы. Очевидец и его отец нашли подозреваемого и передали того полицейским.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция объявила в розыск мужчину, который в Киеве, на проспекте Лобановского, набросился на 19-летнюю девушку, пытался изнасиловать ее, а потом нанес 17 ударов ножом.

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