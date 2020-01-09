Главная Новости
9 января • обновлено в 14:46
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве насильник напал на женщину в подъезде и поплатился

3.9т
Читать материал на украинском

В Подольском районе Киева, в жилом доме на улице Белицкой, мужчина напал на женщину и пытался изнасиловать ее. Очень скоро подозреваемого поймали.

Инцидент произошел в среду вечером, 8 января. Об этом написало издание "Информатор".

Так, в подъезд жилого дома зашел парень, который увидел, как на женщине лежал полуголый мужчинаи закрывал ей рот. Потерпевшая пыталась кричать.

В Киеве насильник напал на женщину в подъезде

В Киеве насильник напал на женщину в подъезде

РадиоТрек

Свидетель инцидента начал стягивать мужчину с женщины, и нападающий убежал. На место приехала полиция. Женщина рассказал, что мужчина хотел изнасиловать ее, но парень, который зашел в подъезд, помог избежать этого.

Когда нападающий убегал, он выронил кошелек, в котором были документы. Очевидец и его отец нашли подозреваемого и передали того полицейским.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция объявила в розыск мужчину, который в Киеве, на проспекте Лобановского, набросился на 19-летнюю девушку, пытался изнасиловать ее, а потом нанес 17 ударов ножом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
уграинзге мир
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, вы чо там. с ума все посходили? с глузду съихалы? что с вами творится?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги