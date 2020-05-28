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28 мая • обновлено в 18:46
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В Киеве нашли ногу женщины: полиция обнародовала подробности

2.3т
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Полиция устанавливает личность женщины, которой могла принадлежать отрезанная нога, найденная в Киеве еще в начале марта.

Правоохранители обнародовали характерные признаки найденного фрагмента тела и обратились за помощью к гражданам, чтобы они помогли установить личность, сообщается на странице столичной полиции в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

В Киеве нашли ногу женщины: полиция обнародовала подробности

Так, длина стопы составляет 23,5 см (соответствует размеру обуви 36-37), а на ногтях был педикюр – темно-зеленый гель-лак (KOMILFO DELUXE SERIES № D157, темный нефритовый с зеленым шиммером).

В Киеве нашли ногу женщины: полиция обнародовала подробности

"Полицейские обращаются ко всем, кому известная любая информация, которая будет способствовать установлению личности женщины, с просьбой срочно сообщить в Днепровское управление полиции по адресу: улица Красноткацкая, 2 или по телефонам: (093) 068-70-91 и 102", – сказано в сообщении.

В Киеве нашли ногу женщины: полиция обнародовала подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева 5 марта нашли отрезанную ногу. Фрагмент тела принадлежал женщине возрастом максимум 35 лет. Полиция ведет расследование по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК.

Предполагается, что это может быть "работой" маньяка, поскольку в 2019 году в Днепровском районе уже находили части тела.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
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Кияни Криминал

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