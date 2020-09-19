В Киеве задержали мужчину на краже смазки и презервативов из супермаркета

В Киеве мужчина пытался украсть из одного из супермаркетов презервативы и смазку, общая стоимость которых составила 961 гривну.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook. По данным авторов сообщества, в краже подозревается 36-летний сотрудник столичной налоговой полиции Мариноха Василий Васильевич.
Предварительно, мужчина попытался вынести неоплаченные товары в барсетке.
Подозреваемый был задержан и передан сотрудникам Оболонского районного управления ГУ МВД.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Хмельницком кассир супермаркета с помощью специального считывателя банковских карточек смог украсть у покупателей более 30 тысяч гривен.