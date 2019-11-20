В Днепровском районе Киева мужчина в маске забежал в помещение отделения №223 "Укрпочты" и, угрожая кассиру, забрал более 6 тысяч гривен.

Инцидент произошел 19 ноября, около 19:50. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"В 223 отделение "Укрпочты" (Днепровский район) забежал мужчина, на лице которого была маска синего цвета, а на руках – рукавицы. Угрожая кассиру (девушке 1999 года рождения), злоумышленнику удалось завладеть денежными средствами в сумме 6686 грн", – говорится в посте.

В Киеве нагло ограбили отделение "Укрпочты" Киев Оперативный

На место сразу направили патрульную полицию, криминалистов, следственно-оперативную группу и кинологов. Впрочем, мужчину не нашли.

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