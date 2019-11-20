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20 ноября • обновлено в 14:52
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/ Криминал

В Киеве нагло ограбили отделение "Укрпочты"

1.3т
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В Днепровском районе Киева мужчина в маске забежал в помещение отделения №223 "Укрпочты" и, угрожая кассиру, забрал более 6 тысяч гривен.

Инцидент произошел 19 ноября, около 19:50. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"В 223 отделение "Укрпочты" (Днепровский район) забежал мужчина, на лице которого была маска синего цвета, а на руках – рукавицы. Угрожая кассиру (девушке 1999 года рождения), злоумышленнику удалось завладеть денежными средствами в сумме 6686 грн", – говорится в посте.

В Киеве нагло ограбили отделение "Укрпочты"

В Киеве нагло ограбили отделение "Укрпочты"

Киев Оперативный

На место сразу направили патрульную полицию, криминалистов, следственно-оперативную группу и кинологов. Впрочем, мужчину не нашли.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева, в школе на улице Гната Юры, женщина нагло ограбила ребенка. Она сорвала с 6-летней девочки золотую цепочку.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Паспорт Путина грабитель оставил ?
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