В Киеве начал обваливаться отремонтированный мост: убедительные фото

В Киеве на мосту, который недавно отремонтировали, рядом со станциею метро "Нивки" заметили значительные повреждения.

Соответствующие фото и информацию разместили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Автор поста отметил, что на место прибыли ремонтные бригады, которые пытались исправить ситуацию.

В Киеве начал обваливаться отремонтированный мост Киев Оперативный

"Восстановленный мост вблизи станции метро "Нивки" что-то уже начинает понемногу сдавать позиции. И хотя на месте уже работают какие-то ремонтники, возникает законный вопрос – что пошло не так?" – говорится в сообщении.

Как сообщали "Украинские новости", Киевская городская государственная администрация выделила 202 млн гривен на ремонт моста рядом со станцией метро "Нивки" летом 2017 года.

В Киеве начал обваливаться отремонтированный мост Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 августа обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции упали под опору. А в Оболонском районе города, на улице Богатырской, часть путепровода улицы Луговой упала прямо на автомобиль.

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