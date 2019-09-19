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19 сентября • обновлено в 16:32
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/ Криминал

В Киеве начал обваливаться отремонтированный мост: убедительные фото

1.3т Читать материал на украинском

В Киеве на мосту, который недавно отремонтировали, рядом со станциею метро "Нивки" заметили значительные повреждения.

Соответствующие фото и информацию разместили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Автор поста отметил, что на место прибыли ремонтные бригады, которые пытались исправить ситуацию.

В Киеве начал обваливаться отремонтированный мост

В Киеве начал обваливаться отремонтированный мост

Киев Оперативный

"Восстановленный мост вблизи станции метро "Нивки" что-то уже начинает понемногу сдавать позиции. И хотя на месте уже работают какие-то ремонтники, возникает законный вопрос – что пошло не так?" – говорится в сообщении.

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Как сообщали "Украинские новости", Киевская городская государственная администрация выделила 202 млн гривен на ремонт моста рядом со станцией метро "Нивки" летом 2017 года.

В Киеве начал обваливаться отремонтированный мост

В Киеве начал обваливаться отремонтированный мост

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 августа обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции упали под опору. А в Оболонском районе города, на улице Богатырской, часть путепровода улицы Луговой упала прямо на автомобиль.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Исаев Максим
Исаев Максим
Как, в Киеве??? Медовар же обещал, что это в Крыму мост развалиц-ца!!! Шо вы тут пишете, сепары проклятые???
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Мечты о разрушении Керченского моста материализуются. Правда, пока рядом с мечтателями.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Все нормальные мостостроители уехали "агрессору" мосты строить !!!)))))))
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