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25 ноября • обновлено в 15:09
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/ Криминал

В Киеве на ж/д вокзале украинка хотела выкупить жениха из России за $200

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В пункте контроля "Киев-пассажирский" уроженка Донецкой области 1975 года рождения пыталась подкупить офицера Госпогранслужбы $200, чтобы ее жениха, гражданина России впустили в Украину.

Об этом написала пресс-служба ГПСУ. Пограничники категорически отказались от взятки и сообщили об инциденте в Национальную полицию Украине.

Россиянина накануне не пустили на территорию государства, ведь он без соответствующего разрешения пересек границу. Он сможет попасть в Украину не ранее, чем за три года, ведь именно на такой срок ему запретили въезд.

В Киеве на вокзале украинка хотела выкупить жениха из России за $200

В Киеве на вокзале украинка хотела выкупить жениха из России за $200

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После инцидента мужчину вернули обратным поездом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области на участке Подольского пограничного отряда вооруженный ножом нарушитель границы при задержании набросился на участкового инспектора пограничной службы.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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