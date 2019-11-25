В Киеве на ж/д вокзале украинка хотела выкупить жениха из России за $200

В пункте контроля "Киев-пассажирский" уроженка Донецкой области 1975 года рождения пыталась подкупить офицера Госпогранслужбы $200, чтобы ее жениха, гражданина России впустили в Украину.
Об этом написала пресс-служба ГПСУ. Пограничники категорически отказались от взятки и сообщили об инциденте в Национальную полицию Украине.
Россиянина накануне не пустили на территорию государства, ведь он без соответствующего разрешения пересек границу. Он сможет попасть в Украину не ранее, чем за три года, ведь именно на такой срок ему запретили въезд.
В Киеве на вокзале украинка хотела выкупить жениха из России за $200
После инцидента мужчину вернули обратным поездом.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области на участке Подольского пограничного отряда вооруженный ножом нарушитель границы при задержании набросился на участкового инспектора пограничной службы.
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