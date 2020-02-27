В Киеве возле центрального железнодорожного вокзала в четверг, 27 февраля, поймали нескольких ромов-грабителей.

Видео с места событий опубликовал в Facebook координатор Союза ветеранов войны с Россией Сергей Бондар (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, член Муниципальной стражи заметил, как несколько мужчин и женщин подошли к девушке и пытались ее ограбить. Он застал воров врасплох и потребовал ответить за содеянное.

В Киеве на вокзале поймали банду ромов-грабителей Telegram-канал Анатолия Штефана

При этом Бондар заподозрил местного полицейского в покрывательстве преступников, поскольку тот подошел в гражданской одежде и предложил решить ситуацию. Грабителей в это время он решил отпустить.

"Это жесть и я впервые прошу репост. Простите за мат. Я такого не ожидал! Вокзал. Грабят тотально. Пора признаться, что ситуация только ухудшилась! Грабят людей десятками. Все твари те же! Я снова их поймал. И что вы думаете? Подходит какой-то черт, тычет какое-то удостоверение и за куртку тянет меня на улицу", – не сдержался Бондар.

Кроме того, мужчина узнал одного из грабителей – это Руслан Хорват. По данным Бондара, он находится в розыске за десятки краж и за то, что прямо в отделении оторвал плитку с пола и проломил головы четырем полицейским.

Фото грабителей и подробностями инцидента поделился и полковник ВСУ Анатолий Штефан, который также стал очевидцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевском кафе "Honey" поймали во время совершения краж группировку из 4 воров-карманников.

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