В Киеве подстрелили прохожего

В Киеве неизвестные несколько раз выстрелили в 20-летнего парня и ранили его.
Из собственных источников "Обозреватель" узнал, что случай произошел на Оболонской набережной, возле дома №3.
В результате пострадавший получил травму бедра и спины, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
По данным источника, на молодого человека напали трое неизвестных, один из которых сделал несколько выстрелов из травматического оружия. Затем преступники отобрали у пострадавшего кошелек, в котором была незначительная сумма денег в гривнях, и сбежали.
Преступление произошло на Оболонской набережной, 3
Andriy Daniluk
Преступление произошло на Оболонской набережной, 3
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