В Киеве подстрелили прохожего

В Киеве неизвестные несколько раз выстрелили в 20-летнего парня и ранили его.

Из собственных источников "Обозреватель" узнал, что случай произошел на Оболонской набережной, возле дома №3.

В результате пострадавший получил травму бедра и спины, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.

По данным источника, на молодого человека напали трое неизвестных, один из которых сделал несколько выстрелов из травматического оружия. Затем преступники отобрали у пострадавшего кошелек, в котором была незначительная сумма денег в гривнях, и сбежали.

Преступление произошло на Оболонской набережной, 3 Andriy Daniluk

Преступление произошло на Оболонской набережной, 3 Гугл. Карты

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