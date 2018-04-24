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В Киеве подстрелили прохожего

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В Киеве неизвестные несколько раз выстрелили в 20-летнего парня и ранили его.

Из собственных источников "Обозреватель" узнал, что случай произошел на Оболонской набережной, возле дома №3.

В результате пострадавший получил травму бедра и спины, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.

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По данным источника, на молодого человека напали трое неизвестных, один из которых сделал несколько выстрелов из травматического оружия. Затем преступники отобрали у пострадавшего кошелек, в котором была незначительная сумма денег в гривнях, и сбежали.

Преступление произошло на Оболонской набережной, 3

Andriy Daniluk

Преступление произошло на Оболонской набережной, 3

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Ранее сообщалось, что владелец хостела устроил киевлянам адскую жизнь.

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