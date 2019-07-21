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В Киеве мужчину выбросили из окна: появилось видео с места ЧП

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В воскресенье, 21 июля, в Киеве, на улице Оросительной, 3, мужчину вытолкнули из окна второго этажа заброшенного здания: пострадавшего с травмами различной степени тяжести забрала карета скорой помощи.

Сообщение о выброшенном человеке поступило около 18:15. Правоохранителям на месте удалось задержать подозреваемых: это мужчина и женщина среднего возраста, предварительно, без определенного места жительства. Об этом написал Информатор, пообщавшись с представителями полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По информации издания, два мужчины и женщина находились на втором этаже в заброшке: во время распития алкогольных напитков между ними произошел конфликт, вследствие которого мужчину толкнули в окно.

Подозреваемая

Подозреваемая

Информатор

Журналист добавил, что двух других участников ссоры задержали и надели наручники.

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"На месте работает пять нарядов полиции и следственно-оперативная группа. На данный момент правоохранители опрашивают свидетелей случившегося, место преступления оградили лентой. Детали и виновников выяснит следствие", – написало издание.

Полиция

Полиция

Информатор

Место преступления

Место преступления

Информатор

Подозреваемый

Подозреваемый

Информатор

Подозреваемый

Подозреваемый

Информатор

Полиция

Полиция

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вишневом Киевской области мужчина пытался спуститься из окна многоэтажки по простыне, но сорвался вниз. Он выжил и был госпитализирован медиками скорой помощи.

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Место
Украина Киев
Теги
скорая помощь мужчина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
обычные европейские будни...
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