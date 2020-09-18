В Киеве мужчине перерезали горло за мобильный телефон. Фото 18+

В Киеве полиция за несколько часов раскрыла убийство мужчины, которое произошло 17 сентября возле водоема в районе "Академгородка". Как оказалось, мужчину убили из-за мобильного телефона.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве, тело мужчины было найдено с перерезанным горлом и многочисленными ножевыми ранениями.

"При себе у потерпевшего не было никаких документов, поэтому мы сразу начали устанавливать его личность. Менее чем через час мы владели всеми его анкетными данными и начали изучать круг общения", – сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

В ходе следствия полиция в течение трех часов установила и задержала подозреваемых в убийстве.

"Злоумышленниками оказались уроженцы Днепропетровской и Херсонской областей, 1989 и 1990 рождения. В ходе проведения первоочередных следственных действий и обысков по месту жительства задержанных изъяли многочисленные вещественные доказательства, вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут указывать на их причастность к совершению этого преступления", – отметил Крищенко.

В полиции установили, что подозреваемые пригласили 33-летнего знакомого на прогулку в лес. Они хотели напоить его снотворным и ограбить. Но снотворное не сработало, поэтому они жестоко его убили и забрали мобильный телефон, за который в ломбарде получили 15 тысяч гривен.

Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) УК. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в съемной квартире убили женщину, тело которой обнаружили за диваном.