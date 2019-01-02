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/Криминал

В Киеве мужчина выбросился из окна многоэтажки: первые фото и видео

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В Киеве 2 января молодой мужчина закончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 9 этажа. От полученных травм он скончался на месте.

ЧП произошло на ул. Западная, неподалеку Национального авиационного университета, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Погибший

Погибший

Facebook dtp.kiev.ua

"Мужчина выбросился с 9 этажа. Говорят, что он был на учете у психиатра. Известно, что ему около 30 лет, он жил в этом доме", — сообщили в соцсети.

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Примерное место происшествия

Примерное место происшествия

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Как писал OBOZREVATEL, 26 декабря на улице Автозаводской мужчина совершил самоубийство, спрыгнув с балкона. По предварительным данным, перед суицидом у него был конфликт с женщиной.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Пигин Макс
Пигин Макс
С криком "Русские идут!!!" ? ))))))))))))))))))))))))))))))))))
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