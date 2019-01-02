В Киеве мужчина выбросился из окна многоэтажки: первые фото и видео

В Киеве 2 января молодой мужчина закончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 9 этажа. От полученных травм он скончался на месте.
ЧП произошло на ул. Западная, неподалеку Национального авиационного университета, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
Погибший
Facebook dtp.kiev.ua
"Мужчина выбросился с 9 этажа. Говорят, что он был на учете у психиатра. Известно, что ему около 30 лет, он жил в этом доме", — сообщили в соцсети.
Примерное место происшествия
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL, 26 декабря на улице Автозаводской мужчина совершил самоубийство, спрыгнув с балкона. По предварительным данным, перед суицидом у него был конфликт с женщиной.
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