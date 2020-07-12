В Киеве мужчина покончил с собой на детской площадке. Фото 18+
Мужчина повесился на школьной спортивной площадке. Иллюстрация
В воскресенье, 12 июля, рано утром в Киеве мужчина повесился на школьной спортивной площадке.
Как сообщает Telegram-канал "Х. Киев" со ссылкой на очевидца, происшествие случилось в микрорайоне Борщаговка на территории школы №222.
"Повесился мужчина прямо на открытой площадке, сегодня в 04:40, Борщаговка, школа 222", – говорится в сообщении.
Фото 18+
Tekegram\"Х. Киев"
Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске мужчина задушил россиянку и повесился.
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