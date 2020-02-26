В Киеве мужчина поджег квартиру с соседом внутри. Фото и видео

В ночь на 26 февраля в Святошинском районе Киева вспыхнул пожар в квартире дома на улицеПетра Куринного, 5. По словам одного из жильцов, помещение поджег его же сожитель, к тому же с самим мужчиной внутри.

Около часа ночи из окон квартиры вырывались языки пламени. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Огонь охватил часть жилища, а площадь пожара составила около 20 кв м. Его ликвидировали спасатели. Одна из комнат была уничтожена пламенем полностью. Во время ЧП никто не погиб и не пострадал.

В Киеве мужчина поджег квартиру с соседом внутри Информатор

По словам одного из жильцов квартиры, именно его сосед совершил поджог, после чего сбежал. Сам же мужчина был в помещении с начала пожара и боролся с огнем. Позже он бросил делать это, спасая свою жизнь.

Жители соседних квартир рассказал, что мужчина, который сбежал, любил выпить и устраивать конфликты. Полиция начала его розыски, а также установление подробностей ЧП.

В Киеве мужчина поджег квартиру с соседом внутри Информатор

В Киеве мужчина поджег квартиру с соседом внутри Информатор

В Киеве мужчина поджег квартиру с соседом внутри Информатор

В Киеве мужчина поджег квартиру с соседом внутри Информатор

В Киеве мужчина поджег квартиру с соседом внутри Информатор

В Киеве мужчина поджег квартиру с соседом внутри Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля в Киеве вспыхнул пожар в коллекторе теплотрассы. Там спасатели обнаружили три тела мужчин.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!