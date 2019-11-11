В Киеве Lexus раздавил пешеходов: появились новые детали

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Киеве, в котором от наезда автомобиля Lexus погибла пешеход.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, начато уголовное производство.

Полицейские установили, что произошло столкновение автомобилей, в результате чего Lexus в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре совершил наезд на двух прохожих.

"В результате ДТП 20-летняя киевлянка от полученных травм погибла на месте, а 23-летнего местного жителя с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение", - уточнили в полиции.

ДТП в Киеве с Lexus Еспресо

По предварительным данным, 21-летний водитель Lexus находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

За такое нарушение грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в страшном ДТП погибла 21-летняя девушка. Ей раздавило легкие.

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