В Киеве легковушка влетела в маршрутку: пострадавшие лишись ноги и глаза. Видео

Легковушка на полной скорости врезалась в маршуртку на Лесном массиве.

В Киеве на Лесном массиве произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщается на странице "dtpkievua" в Instagram, в результате аварии одному человеку оторвало ногу, еще один лишился глаза (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Легковушка на полной скорости врезалась в маршуртку на Лесном массиве. Instagram dtpkievua

Отмечается, что легковой автомобиль на полной скорости врезался в маршрутку. Удар был такой силы, что авто превратилось в груду металла, а у маршрутки выпало лобовое стекло.

"По предварительной информации серьезно пострадали три человека: у одного несчастного оторвало ногу, второй лишился глаза, еще один так же сильно травмировался. Всех в срочном порядке госпитализировали", – сказано в сообщении.

(Видео – Instagram dtpkievua )

Instagram dtpkievua

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля на дороге Киев – Чоп в районе города Броды Львовской области произошло смертельное ДТП с участием целой семьи.