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В Киеве клиенты устроили стрельбу в кафе: есть раненые

1.7тЧитать материал на украинском

В Киеве в ночь на 6 октября по адресу улица Гришка, 8в, на крыльце L`Kafa Cafe, произошла стрельба.

В результате конфликта пострадали два человека. Так, молодые люди выяснли отношения и после того, как охрана кафе вывела их на улицу, началась словесная перепалка с персоналом заведения, передает "Информатор".

После попыток успокоить подвыпивших клиентов один из них начал стрелять в охрану. В результате один мужчина был ранен ногу, а второй - в руку.

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Сразу же после преступления трое молодых людей убежали. Однако прибывшие полицейские поймали их за считанные минуты.

У одного из задержанных обнаружили предмет похожий на пистолет "Форт-12". Предварительно, для стрельбы резиновыми пулями.

В Киеве клиенты устроили стрельбу в кафе: есть раненые
В Киеве клиенты устроили стрельбу в кафе: есть раненые
В Киеве клиенты устроили стрельбу в кафе: есть раненые
В Киеве клиенты устроили стрельбу в кафе: есть раненые
В Киеве клиенты устроили стрельбу в кафе: есть раненые
В Киеве клиенты устроили стрельбу в кафе: есть раненые
В Киеве клиенты устроили стрельбу в кафе: есть раненые
В Киеве клиенты устроили стрельбу в кафе: есть раненые

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по иностранцу, который приехал погостить к родственникам. Нападение произошло прямо в подъезде жилого дома.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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