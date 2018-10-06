В Киеве клиенты устроили стрельбу в кафе: есть раненые

В Киеве в ночь на 6 октября по адресу улица Гришка, 8в, на крыльце L`Kafa Cafe, произошла стрельба.

В результате конфликта пострадали два человека. Так, молодые люди выяснли отношения и после того, как охрана кафе вывела их на улицу, началась словесная перепалка с персоналом заведения, передает "Информатор".

После попыток успокоить подвыпивших клиентов один из них начал стрелять в охрану. В результате один мужчина был ранен ногу, а второй - в руку.

Сразу же после преступления трое молодых людей убежали. Однако прибывшие полицейские поймали их за считанные минуты.

У одного из задержанных обнаружили предмет похожий на пистолет "Форт-12". Предварительно, для стрельбы резиновыми пулями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по иностранцу, который приехал погостить к родственникам. Нападение произошло прямо в подъезде жилого дома.