В Киеве до полусмерти избили семью ветерана АТО: объявлены подозрения

В понедельник, 11 ноября, в Киеве двум мужчинам, которые избили участника АТО Игоря Панова ("Хана") и его жену Оксану, объявили о подозрении в покушении на убийство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Они нанесли супружеской паре тяжкие телестные повреждения.

Правоохранители подтвердили, что один из нападавших – сын Оксаны от предыдущего брака.

В Киеве избили семью ветерана АТО Хана Facebook Игоря "Хана"

По версии следствия, между подозреваемым и его матерью длился давний конфликт. Имея умысел на совершение умышленного убийства, злоумышленник подстерег мать в подъезде и нанес ей и ее гражданскому мужу, который за нее заступился, многочисленные удары деревянной битой и молотком по жизненно важным органам.

Отмечается, что участие в жестоком избиении потерпевших принимал и его друг, который живет в том же доме.

После того, как потерпевшие потеряли от полученных телесных повреждений сознание, злоумышленники оставили их на лестнице. Супругов госпитализировали в тяжелом состоянии.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий злоумышленников 1989 и 1990 рождения задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 15 п. 1,12 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Инициирован вопрос об избрании пресечения в виде содержания под стражей.

Все подробности нападения на "Хана" и его жену читайте в нашем эксклюзиве.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападение произошло вечером 9 ноября. После операций мужчина и женщина впали в кому.

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