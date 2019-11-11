В Киеве до полусмерти избили семью ветерана АТО: объявлены подозрения

В понедельник, 11 ноября, в Киеве двум мужчинам, которые избили участника АТО Игоря Панова ("Хана") и его жену Оксану, объявили о подозрении в покушении на убийство.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Они нанесли супружеской паре тяжкие телестные повреждения.
Правоохранители подтвердили, что один из нападавших – сын Оксаны от предыдущего брака.
В Киеве избили семью ветерана АТО Хана
Facebook Игоря "Хана"
По версии следствия, между подозреваемым и его матерью длился давний конфликт. Имея умысел на совершение умышленного убийства, злоумышленник подстерег мать в подъезде и нанес ей и ее гражданскому мужу, который за нее заступился, многочисленные удары деревянной битой и молотком по жизненно важным органам.
Отмечается, что участие в жестоком избиении потерпевших принимал и его друг, который живет в том же доме.
После того, как потерпевшие потеряли от полученных телесных повреждений сознание, злоумышленники оставили их на лестнице. Супругов госпитализировали в тяжелом состоянии.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий злоумышленников 1989 и 1990 рождения задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 15 п. 1,12 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Инициирован вопрос об избрании пресечения в виде содержания под стражей.
Все подробности нападения на "Хана" и его жену читайте в нашем эксклюзиве.
Как сообщал OBOZREVATEL, нападение произошло вечером 9 ноября. После операций мужчина и женщина впали в кому.
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