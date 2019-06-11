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/Криминал

В Киеве из семьи изъяли четверых детей: что известно

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В Киеве полицейские вместе с соцработниками изъяли из многодетной семьи четырех малышей. Мальчики и девочки были в запущенном состоянии.

Как рассказала OBOZREVATEL начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Киеве Оксана Поплавская, Дарницкие ювенальщики обходили территорию и возле одного из домов увидели детей и их мать, которая была в состоянии алкогольного опьянения. В таком же состоянии был и отец.

Она отметила, что семья состоит на учете, при этом родители не особо исправляются. Также были проверены условия проживания, которые признаны неудовлетворительными.

"Поэтому было принято решение изъять детей из семьи", – рассказала Поплавская.

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У родителей-алкоголиков изъяли малышей

У родителей-алкоголиков изъяли малышей

Иллюстрация

В дальнейшем суд примет решение о лишении отца и матери родительских прав. Отметим, что самому младшему ребенку – два годика, а самому старшему – семь. На сегодняшний день дети находятся в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве осудили водителя, который насмерть сбил 13-летнюю девочку. Родители ребенка добивались наказания виновнику в течение двух лет.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
детиНациональная полиция Украины
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