В Киеве из семьи изъяли четверых детей: что известно

В Киеве полицейские вместе с соцработниками изъяли из многодетной семьи четырех малышей. Мальчики и девочки были в запущенном состоянии.

Как рассказала OBOZREVATEL начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Киеве Оксана Поплавская, Дарницкие ювенальщики обходили территорию и возле одного из домов увидели детей и их мать, которая была в состоянии алкогольного опьянения. В таком же состоянии был и отец.

Она отметила, что семья состоит на учете, при этом родители не особо исправляются. Также были проверены условия проживания, которые признаны неудовлетворительными.

"Поэтому было принято решение изъять детей из семьи", – рассказала Поплавская.

У родителей-алкоголиков изъяли малышей Иллюстрация

В дальнейшем суд примет решение о лишении отца и матери родительских прав. Отметим, что самому младшему ребенку – два годика, а самому старшему – семь. На сегодняшний день дети находятся в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве осудили водителя, который насмерть сбил 13-летнюю девочку. Родители ребенка добивались наказания виновнику в течение двух лет.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!