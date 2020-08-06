В Киеве из окна больницы выпал мужчина. Видео 18+

В Киеве в четверг, 6 августа, из окна больницы на пятом этаже выпал и погиб мужчина.

Трагедия произошла на улице Петра Запорожца. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"С пятого этажа больницы выпрыгнул мужчина. Смерть наступила мгновенно", – говорится в посте.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из окна на восьмом этаже дома выпала 19-летняя девушка. Предварительно, она приехала в город на отдых из Киева.