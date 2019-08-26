В Киеве из гранатомета расстреляли здание: введен план "Сирена"

В ночь на 26 августа в Киеве из гранатомета расстреляли здание, где находится ОАО "Мостобуд" на улице Паньковская, 5.

Как сообщает "Информатор", взрыв произвели из ручного противотанкового гранатомета.

Прибывшая на место полиция установила, что снаряд от РПГ попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. Правоохранители не сообщили, что именно находится в пострадавшем помещении, так как часть некоторые офисы сдаются в аренду.

В результате взрыва никто не пострадал.

Издание пишет, что полиция ведет розыск двоих человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении. Из-за ЧП в Киеве ввели оперативный план "Сирена".

В Киеве расстреляли здание из гранатомета Информатор

В Киеве расстреляли здание из гранатомета Информатор

В Киеве расстреляли здание из гранатомета Информатор

В Киеве расстреляли здание из гранатомета Информатор

В Киеве расстреляли здание из гранатомета Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля в Киеве двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится телеканал "112 Украина".

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