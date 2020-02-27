В Киеве из детдома украли трехлетнего ребенка. Фото подозреваемой и девочки

В Киеве из детского дома на улице Кубанской Украины 27 февраля женщина украла трехлетнюю девочку – Анжелу Туманян.

Об этом написало издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Оказалось, что ребенка украла биологическая мать – Евгения Туманян (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Об инциденте в полицию сообщила сотрудница детского дома. Так, биологическая мать девочки отдала дочь в приют три года назад, а 27 февраля женщина пришла и увела ребенка, не предоставив никаких документов. Правоохранители начали розыск подозреваемой и пропавшей.

Девочка была в серой кофте с белым флисом, джинсовом сарафане, а также без верхней одежды.

В Киеве из детдома украли трехлетнюю Анжелу Туманян. Фото девочки Информатор

Женщина же была одета в темную куртку и черную шапку с бомбоном. Также она носит очки для зрения.

В Киеве из детдома украли трехлетнюю Анжелу Туманян. Фото подозреваемой – Евгении Туманян Информатор

При наличии любой информации о возможном местонахождении подозреваемой и пропавшей людей попросили позвонить в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 февраля женщина пыталась похитить чужого ребенка на станции метро "Лукьяновская".

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