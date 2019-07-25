В Киеве хулиганы жестоко избили полицейского: момент попал на видео

В Киеве на Оболони в среду, 24 июля, шестеро хулиганов избили полицейского, который вмешался в конфликт.

Об этом сообщил в Facebook начальник Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, опубликовав соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Обычная отработка района по раскрытию разбоя завершилось для оперативника Оболонского управления полиции групповым нападением на него. Полицейский находился на службе, когда увидел конфликт между молодыми людьми: представился, сделал замечание – и на него набросились с кулаками", – поделился Крищенко.

В Киеве хулиганы жестоко избили полицейского Скриншот из видео

В ответ полицейский применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал. Хулиганы же ударили его бутылкой по голове, что привело к потере сознания.

Отмечается, что наряды патрульных и оперативники по горячим следам задержали шестерых подозреваемых в нападении.

"Хочу напомнить всем "ковбоям", что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", – отметил Крищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве хулиган пытался скинуть с крыши рынка полицейского, который приехал его утихомирить.

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