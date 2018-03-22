В Киеве готовили теракт в поддержку Савченко: появились подробности

В Киеве полицейские задержали мужчину, сообщившего о готовящемся теракте в поддержку нардепа Надежды Савченко, которую 22 марта задержали сотрудники СБУ прямо в здании парламента.

"Правоохранители тщательно обследовали территорию, прилегающую к ВРУ, никаких опасных предметов там обнаружено не было. Полиция установила личность мужчины, который совершил звонок. Им оказался 40-летний житель столицы, которого задержали на улице Вербицкого в Дарницком районе Киева", – сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных административных правонарушений. Свой поступок он объяснить четко не может.

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В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Псевдоминеру грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал "Обозреватель", утром 22 марта в метро Киева правоохранители задержали пассажира с мощной взрывчаткой. Изъятого хватило бы, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей.