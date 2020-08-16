В Днепровском районе Киева в многоэтажке на улице Сулеймана Стальского, 28-а произошел пожар, в результате которого погиб человек.

Как передает "Киев оперативный" в Facebook, об инциденте пожарным сообщили около 19:30, а в 20:09 пожар был полностью ликвидирован. На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

По прибытию на место было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома. Во время тушения пожара в квартире было обнаружено тело без признаков жизни, предварительно – квартиросъемщика.

В Киеве горела квартира: есть жертва. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Троещине 24 июля вспыхнул масштабный пожар в квартире жилого дома. На балконе заживо сгорела женщина.

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