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24 февраля • обновлено в 17:33
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В Киеве эвакуировали авто "героя парковки" вместе с маленькими детьми. Фото

4.3т
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В Киеве эвакуатор забрал тонированный автомобиль BMW с двумя детьми внутри. Их заперли внутри родители.

Об этом написала пресс-служба Инспекции по парковке в Киеве на своей странице в Facebook, опубликовав фото с места инцидента (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Инспекторы по парковке эвакуировали полностью тонированный автомобиль. Как оказалось позже, на заднем сиденье автомобиля находилось двое детей, которые были закрыты родителями", – говорится в сообщении.

В Киеве эвакуировали авто "героя парковки" вместе с маленькими детьми

В Киеве эвакуировали авто "героя парковки" вместе с маленькими детьми

Инспекция по парковке

В результате эвакуатор догнали и остановили, а детей выпустили. Учитывая, что появился водитель авто, транспортное средство выгрузили, было выписано постановление.

В Киеве эвакуировали авто "героя парковки" вместе с маленькими детьми

В Киеве эвакуировали авто "героя парковки" вместе с маленькими детьми

Инспекция по парковке

В Киеве эвакуировали авто "героя парковки" вместе с маленькими детьми

В Киеве эвакуировали авто "героя парковки" вместе с маленькими детьми

Инспекция по парковке

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на Подоле, 13 октября 2019 отец покинул своего двухлетнего сына одного на несколько часов в автомобиле Jaguar.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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