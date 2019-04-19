В Киеве авто сбило школьника на переходе: что известно

В Киеве под колеса автомобиля попал 13-летний школьник. Подросток получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.
Как сообщил источник OBOZREVATEL, авария произошла, когда парень переходил Оболонский проспект по пешеходному переходу.
В результате наезда транспортного средства мальчик получил множество серьезных травм и был доставлен в детскую специализированную больницу "Охматдет".
ДТП произошло на Оболонском проспекте
Google. Maps
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 6-летний мальчик попал в больницу после того, как его избил одноклассник. Медики диагностировали у ребенка травму живота.
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