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/Криминал

В Киеве авто сбило школьника на переходе: что известно

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В Киеве под колеса автомобиля попал 13-летний школьник. Подросток получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, авария произошла, когда парень переходил Оболонский проспект по пешеходному переходу.

В результате наезда транспортного средства мальчик получил множество серьезных травм и был доставлен в детскую специализированную больницу "Охматдет".

ДТП произошло на Оболонском проспекте

ДТП произошло на Оболонском проспекте

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 6-летний мальчик попал в больницу после того, как его избил одноклассник. Медики диагностировали у ребенка травму живота.

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Темы
ЭксклюзивКриминалВойна на дорогах
Место
УкраинаКиев
Теги
ДТПавтодети
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