В Киеве авто сбило пешехода на "зебре": момент ДТП попал на видео

В Киеве на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Новомостицкой автомобиль сбил пешехода на "зебре".

Видео с моментом аварии опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

"Момент ДТП на перекрестке Ужвий и Новомостицкой. Это просто жесть какая-то", – говорится в сообщении.

ДТП в Киеве

На видео показано, что автомобиль разворачивался на пешеходном переходе и сбил пешехода. От удара машиной человек упал на землю. О состоянии здоровья пешехода не сообщалось.

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