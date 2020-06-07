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7 июня • обновлено в 10:27
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В Киеве авто сбило пешехода на "зебре": момент ДТП попал на видео

4.2т
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В Киеве на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Новомостицкой автомобиль сбил пешехода на "зебре".

Видео с моментом аварии опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

"Момент ДТП на перекрестке Ужвий и Новомостицкой. Это просто жесть какая-то", – говорится в сообщении.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

На видео показано, что автомобиль разворачивался на пешеходном переходе и сбил пешехода. От удара машиной человек упал на землю. О состоянии здоровья пешехода не сообщалось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
авто ДТП
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