В Киеве авто с прицепом врезалось в машину патрульных

В Киеве нетрезвый водитель авто с фургоном на прицепе влетел в автомобиль патрульной полиции. После этого его машина врезалась в отбойник.

Авария произошла на ул. Дачной, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). Пострадавших удалось избежать.

"Говорит, что у него "все пучком". Даже не смотря на то, что он въехал прямо в патрульный Mitsubishi и отбойник. Потом пытался сбежать, но был остановлен другим нарядом полиции", – уточнили в соцсети.

Авто Facebook "Киев Оперативный"

Фургон Facebook "Киев Оперативный"

Уровень алкоголя в крови задержанного составил 1,37 промилле.

Водитель Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве авто патрульной полиции влетело в электроопору. Травмы получили два правоохранителя, которые ехали в авто.

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