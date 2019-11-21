В Киеве авто насмерть сбило пешехода: фото и видео 18+

В Деснянском районе Киева, на улице Пуховская, 7, произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Автомобиль Hyundai Matrix сбил женщину.

Авария состоялась около 21:40 в среду, 20 ноября, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Так, автомобиль ехал по Пуховской в сторону ТЭЦ. В этот момент проезжую часть переходила женщина. Водитель заверил, что двигался на зеленый сигнал светофора и скорость была невысокой.

В Киеве авто насмерть сбило пешехода Информатор

Примечательно, что на перекрестке светофор для пешеходов установлен только с одной стороны дороги. Так, водитель Hyundai сказал, что заметил погибшую очень поздно и пытался уйти от столкновения. Женщина же хотела отбежать от авто, но направилась прямо под его колеса.

Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы. Врачи не смогли ничем ей помочь. На вид погибшей около 50 лет.

В Деснянском районе Киева, на улице Пуховская, 7, произошло смертельное ДТП с участием пешехода Информатор

Автомобиль Hyundai Matrix сбил женщину Информатор

В Деснянском районе Киева, на улице Пуховская, 7, произошло смертельное ДТП с участием пешехода Информатор

Автомобиль Hyundai Matrix сбил женщину Информатор

В Деснянском районе Киева, на улице Пуховская, 7, произошло смертельное ДТП с участием пешехода Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве произошло смертельное ДТП с микроавтобусом Mercedes и Toyota Rav4. В результате аварии погибло два человека.

Смертельная ДТП 20 ноября произошла из-за того, что внедорожник Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.

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