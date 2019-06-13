В кафе под Киевом с ножом напали на подростков: видео

В Глевахе Киевской области в кафе с ножом напали на двух подростков. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать.
Личности злоумышленников неизвестны, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"Вследствие неизвестного пока конфликта были избиты и ранены ножом два несовершеннолетних. Нападавшие скрылись с места ЧП", – уточнили в соцсети.
Начало потасовки
Скриншот
Драка
Скриншот
На записи с камер наблюдения видно, что разнять потасовку пытались девушки-официантки. Они старались сдерживать дерущихся, а после этого вызвали медиков и полицию.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве возле ночного клуба произошла драка с поножовщиной. Пострадавший и нападавший знакомы не были и повздорили из-за женщины.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.