В кафе под Киевом с ножом напали на подростков: видео

В Глевахе Киевской области в кафе с ножом напали на двух подростков. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать.

Личности злоумышленников неизвестны, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Вследствие неизвестного пока конфликта были избиты и ранены ножом два несовершеннолетних. Нападавшие скрылись с места ЧП", – уточнили в соцсети.

Начало потасовки Скриншот

Драка Скриншот

На записи с камер наблюдения видно, что разнять потасовку пытались девушки-официантки. Они старались сдерживать дерущихся, а после этого вызвали медиков и полицию.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве возле ночного клуба произошла драка с поножовщиной. Пострадавший и нападавший знакомы не были и повздорили из-за женщины.

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