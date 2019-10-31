"В кадр вино не попало!" В Киеве водителя автобуса подловили за рулем с сигаретой и телефоном

В Киеве водитель автобуса №32 (ст. м. "Нивки" - ж/м Минский) попал в громкий скандал. Мужчину обвинили в том, что он курил сигарету и держал в руках телефон в то время, когда ехал по дороге.

О ситуации сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Позже на нее отреагировали и представители КП "Киевпастранс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы гляньте, как удобно – телефончик, сигаретка. Все бы ничего, но это водитель автобуса №32", – говорится в посте.

В Киеве водителя автобуса засекли за рулем с сигаретой и телефоном Киев Оперативный

Пользователи сети начали бурно и с сарказмом комментировать инцидент.

"Человек устает! Он делает все возможное!", "Очень много (если не все) водителей маршруток так ездят, еще и деньги за проезд берут и сдачу дают при этом...Цезари", "Красиво жить не запретишь", "Ну, это не показатель… Если бы он еще пил кофе и давал сдачу... А это – только 50% возможности", "Подозреваю, что в кадр не попал стакан с вином", – пошутили они.

На пост отреагировала и руководитель службы по связям с общественностью КП "Киевпастранс" Ольга Бледная.

"Спасибо за фиксацию нарушения, уже на контроле службы безопасности, водителя будет привлечено к ответственности. Извините", – прокомментировала она.

Коментарии пользователей Скриншот

Коментарии пользователей Скриншот

Коментарии пользователей Скриншот

Коментарии пользователей Скриншот

Коментарии пользователей Скриншот

Коментарии пользователей Скриншот

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