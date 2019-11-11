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11 ноября • обновлено в 12:59
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"В хлам": в Киеве остановили пьяного дипломата за рулем авто

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В Киеве, возле станции метро "Сырец", правоохранители якобы остановили пьяного дипломата за рулем авто Honda.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали фото мужчины (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Кто знает, какие отношения таким образом устанавливал этот дипломат и с кем, но удалось не очень. Остановленный правоохранителями вблизи станции метро "Сырец". Бухущий в хлам", – говорится в сообщении.

В Киеве остановили пьяного дипломата за рулем авто

В Киеве остановили пьяного дипломата за рулем авто

Киев Оперативный

Автор поста отметил, что мужчина пытался убежать, но упал.

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В Киеве, возле станции метро "Сырец", правоохранители якобы остановили пьяного дипломата за рулем авто Honda

В Киеве, возле станции метро "Сырец", правоохранители якобы остановили пьяного дипломата за рулем авто Honda

Киев Оперативный

Мужчина пытался убежать, но упал

Мужчина пытался убежать, но упал

Киев Оперативный

В Киеве, возле станции метро "Сырец", правоохранители якобы остановили пьяного дипломата за рулем авто Honda

В Киеве, возле станции метро "Сырец", правоохранители якобы остановили пьяного дипломата за рулем авто Honda

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
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Украина Киев
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