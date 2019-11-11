"В хлам": в Киеве остановили пьяного дипломата за рулем авто

В Киеве, возле станции метро "Сырец", правоохранители якобы остановили пьяного дипломата за рулем авто Honda.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали фото мужчины (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Кто знает, какие отношения таким образом устанавливал этот дипломат и с кем, но удалось не очень. Остановленный правоохранителями вблизи станции метро "Сырец". Бухущий в хлам", – говорится в сообщении.

В Киеве остановили пьяного дипломата за рулем авто Киев Оперативный

Автор поста отметил, что мужчина пытался убежать, но упал.

В Киеве, возле станции метро "Сырец", правоохранители якобы остановили пьяного дипломата за рулем авто Honda Киев Оперативный

Мужчина пытался убежать, но упал Киев Оперативный

В Киеве, возле станции метро "Сырец", правоохранители якобы остановили пьяного дипломата за рулем авто Honda Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве в ноябре 2017 года атташе российского посольства в Украине сбил на переходе женщину и предлагал ей деньги, чтобы "замять" инцидент.

Полиция открыла уголовное производство в отношении атташе посольства России в Украине Чингиза Мухамадеева, который сбил человека.

Позже, в апреле 2018 года, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля дипломатического представительства Российской Федерации.

Водитель авто, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал аварию, оказался работником российского посольства. Он также также пытался скрыться с места происшествия.

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